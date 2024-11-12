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Царьград

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Диетолог назвала ТОП-5 видов чая для улучшения уровня сахара в крови

Диетолог назвала ТОП-5 видов чая для улучшения уровня сахара в крови

Привести сахар в норму помогут эти напитки.По словам диетолога Эмили Лахтрупп, существует пять видов чая, которые помогут понизить уровень сахара в крови.

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