В Туле совершено покушение на создателя дронов «Овод». Три выстрела в подъезде

Страна и люди

В Туле пытались застрелить разработчика FPV-дронов «Овод»Алексей Сухоруков/РИА Новости В Туле неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова, когда тот возвращался домой.