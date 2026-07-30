В Туле совершено покушение на создателя дронов «Овод». Три выстрела в подъезде

В Туле пытались застрелить разработчика FPV-дронов «Овод»Алексей Сухоруков/РИА Новости В Туле неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова, когда тот возвращался домой.
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