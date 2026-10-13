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В Колпнянской ЦРБ намерены по-новому оказывать помощь беременным

В Колпнянской ЦРБ намерены по-новому оказывать помощь беременным

Акушер-гинеколог из Колпнянской ЦРБ Екатерина Стебаева побывала на форуме «Мать и Дитя» в Москве и вернулась с новыми наработками.

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