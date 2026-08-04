НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

Политолог объяснил, когда Киев будет готов к реальным переговорам с Москвой

Политолог объяснил, когда Киев будет готов к реальным переговорам с Москвой

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин убеждён, что киевский режим пойдёт на конструктивный диалог с Россией только тогда, когда ощутит реальную угрозу своему существованию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии