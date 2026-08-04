Политолог объяснил, когда Киев будет готов к реальным переговорам с Москвой

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин убеждён, что киевский режим пойдёт на конструктивный диалог с Россией только тогда, когда ощутит реальную угрозу своему существованию.
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