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Врач из Забайкалья получила почетное звание Заслуженного врача России

Врач из Забайкалья получила почетное звание Заслуженного врача России

Участковый врач Агинской окружной больницы Цындыма Батомункина стала Заслуженным врачом РФ, соответствующий указ подписал Президент России, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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