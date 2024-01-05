Врач из Забайкалья получила почетное звание Заслуженного врача России

Участковый врач Агинской окружной больницы Цындыма Батомункина стала Заслуженным врачом РФ, соответствующий указ подписал Президент России, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов.
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