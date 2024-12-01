Продукты для новогоднего стола обойдутся россиянам в 9,1 тысячи рублей

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь, средняя стоимость продуктов для новогоднего стола на четверых составит около 9,1 тыс рублей, что на 13,5% выше, чем в прошлом году.
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