Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга из Москвы с пациентами-инвалидами

Трое пациентов медицинской клиники в Москве стали инвалидами. Заведено уголовное дело.Правоохранительные органы завели уголовное дело после сообщений о частной медицинской клинике в Москве, трое пациентов которой стали инвалидами.
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