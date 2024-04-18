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Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга из Москвы с пациентами-инвалидами

Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга из Москвы с пациентами-инвалидами

Трое пациентов медицинской клиники в Москве стали инвалидами. Заведено уголовное дело.Правоохранительные органы завели уголовное дело после сообщений о частной медицинской клинике в Москве, трое пациентов которой стали инвалидами.

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