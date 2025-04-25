Дмитриев прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.
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