Мария Погребняк показала фото сына из роддома, которого скрывала от фанатов

Блондинка поделилась сокровенными снимками, сделанным сразу после родов. Мария Погребняк с новорожденным сыном Социальные сетиМуж и новорожденный сын Марии Погребняк Социальные сетиВ начале сентября Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой.