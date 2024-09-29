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  • Лидия Санникова
    Мигрантов с семьями отправьте домой... Как раз пенсии можно увеличить. Или депутатам хорошо на лапу дают.Госдума придумала...
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Мария Погребняк показала фото сына из роддома, которого скрывала от фанатов

Мария Погребняк показала фото сына из роддома, которого скрывала от фанатов

Блондинка поделилась сокровенными снимками, сделанным сразу после родов. Мария Погребняк с новорожденным сыном Социальные сетиМуж и новорожденный сын Марии Погребняк Социальные сетиВ начале сентября Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой.

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