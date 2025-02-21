НХЛ больше не будет проводить Турнир четырех наций: «Основное внимание уделим Кубку мира»

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что организация больше не планирует проводить Турнир четырех наций.
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