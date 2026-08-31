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Автодилеры готовят закон о «цифровой истории» автомобиля

Автодилеры готовят закон о «цифровой истории» автомобиля

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) намерена в 2027 году представить в Госдуму или правительство законопроект, который должен кардинально изменить прозрачность рынка подержанных автомобилей в России.

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