В петербургском Пулково задерживаются четыре рейса

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре рейса. Еще три были отменены. Согласно данным информационного табло воздушной гавани, вовремя не вылетит самолет компании AlMasria Universal Airlines в Шарм-Эль-Шейх.
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