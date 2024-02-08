Живущие в Сербии россияне в основном настроены против президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал президент этой страны Александр Вучич, пишет газета Politika с пресс-конференции по итогам встречи Вучича с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.
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