Живущие в Сербии россияне в основном настроены против президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал президент этой страны Александр Вучич, пишет газета Politika с пресс-конференции по итогам встречи Вучича с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.