«Все говорят – успокойся, думай сейчас о ребенке, и больше ни о чем. Но зачем мне ребенок без мужа, я не знаю!» – плачет Эльвира— У меня беременность, тридцать две недели, – рассказывает двадцатидевятилетняя Эльвира.