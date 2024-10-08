«Все говорят – успокойся, думай сейчас о ребенке, и больше ни о чем. Но зачем мне ребенок без мужа, я не знаю!» – плачет Эльвира— У меня беременность, тридцать две недели, – рассказывает двадцатидевятилетняя Эльвира.
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