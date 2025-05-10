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МИД Украины назвал задержание украинца в Будапеште охотой на ведьм

МИД Украины назвал задержание украинца в Будапеште охотой на ведьм

В Венгрии спецслужбы задержали бывшего украинского дипломата по подозрению в шпионаже. Официальный представитель МИД Украины Григорий Тихий в соцсети X назвал это охотой на ведьм и проявлением антиукраинской позиции.

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