МИД Украины назвал задержание украинца в Будапеште охотой на ведьм

В Венгрии спецслужбы задержали бывшего украинского дипломата по подозрению в шпионаже. Официальный представитель МИД Украины Григорий Тихий в соцсети X назвал это охотой на ведьм и проявлением антиукраинской позиции.
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