Грузовой самолет приземлился в Стамбуле без передней стойки шасси

Грузовой самолет из Парижа совершил аварийную посадку в Стамбуле. Передняя стойка шасси не выпустилась в нужный момент, и Boeing 767 со второй попытки приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы, сообщил 360tv.
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