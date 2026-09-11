Мировая экономика выдержала нефтяной шок

Мировая экономика в 2026 году может вырасти примерно на 3%, несмотря на энергетический кризис и конфликт на Ближнем Востоке, заявила представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
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