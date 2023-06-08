Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

Минобороны России запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». В рамках проекта МО РФ опубликовало фотографии летчиков, участвовавших в воздушных боях над Кубанью, а также документы периода с апреля по июнь 1943 года.