Наш потерянный мир

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Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

Минобороны России запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». В рамках проекта МО РФ опубликовало фотографии летчиков, участвовавших в воздушных боях над Кубанью, а также документы периода с апреля по июнь 1943 года.

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