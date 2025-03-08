«Спаси нас, Россия!»: сторонники экс-президента Сирии Асада просят укрытия от террора боевиков аль-Джулани на военных базах РФ Хмеймим и Тартус В Сирии, похоже, разгорается новая гражданская война между уцелевшими сторонниками экс-президента Башара Асада и захватившими власть членами террористических формирований во главе с временным президентом Мухаммедом аль-Джулани, которых поддерживают протурецкие вооруженные отряды.