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Депутат Польши «осадила» Сикорского после его слов о «победе» над Россией

Депутат Польши «осадила» Сикорского после его слов о «победе» над Россией

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что глава МИД Польши Радослав Сикорский должен лично отправиться на передовую, если так уверен в быстрой победе над Россией.

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