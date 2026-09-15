Депутат Польши «осадила» Сикорского после его слов о «победе» над Россией

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что глава МИД Польши Радослав Сикорский должен лично отправиться на передовую, если так уверен в быстрой победе над Россией.
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