Колосков об Аршавине: «Не затерялся бы на руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему – идти в Госдуму или РФС»

«Аршавин не первый и не последний футболист, который может пойти у нас в политику. Например, Аленичев был сенатором, а Газзаев депутатом, но какой-либо ощутимой пользы или продвижения закона, способствующего развитию футбола или спорта, мы от них не увидели.