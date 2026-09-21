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Татар-информ

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Памфилова сообщила о явке 59,32% на выборах в Госдуму

Памфилова сообщила о явке 59,32% на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Государственную думу составила 59,32%, в голосовании приняли участие более 62,6 млн человек.

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