Казнь серийного убийцы в США остановили в последнюю минуту

Казнь 73-летнего американского заключенного в штате Айдахо была остановлена в последнюю минуту. Сотрудники тюрьмы, в которой сидел серийный убийца Томас Крич, не успели применить смертельный раствор в установленные законом сроки.
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