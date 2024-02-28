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Казнь серийного убийцы в США остановили в последнюю минуту

Казнь серийного убийцы в США остановили в последнюю минуту

Казнь 73-летнего американского заключенного в штате Айдахо была остановлена в последнюю минуту. Сотрудники тюрьмы, в которой сидел серийный убийца Томас Крич, не успели применить смертельный раствор в установленные законом сроки.

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