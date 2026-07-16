БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай стал второй страной в мире, осуществившей возвращение ракеты-носителя

Китай стал второй страной в мире, осуществившей возвращение ракеты-носителя

10 июля 2026 года в 12:15 по пекинскому времени ракета-носитель «Чанчжэн-10Б» стартовала с Хайнаньского коммерческого космодрома Китая и вывела спутник на заданную орбиту.

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