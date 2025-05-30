Пожарище и паника под Одессой: ВСУ ошиблись, когда подумали, что там их не найдут

Подобные атаки на данный объект со стороны ВС РФ происходят не впервые. Широко известно, что "Новая Почта" оказывает поддержку украинской армии, предоставляя свои логистические ресурсы для транспортировки военной техники и вооружения, сообщает Украина.
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