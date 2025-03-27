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Стало известно, кто добивался уголовного дела против основателя «Русагро»

Стало известно, кто добивался уголовного дела против основателя «Русагро»

Возбуждения уголовного дела против основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича добивалась компания «Солпро Инвестмент ЛТД», учредитель холдинга «Солнечные продукты», пишет РБК со ссылкой судебные материалы.

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