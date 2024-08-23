Курская область, 23 августа. Фиксируется небольшая оперативная пауза в продвижении (и активности) ВСУ в целом по изначально выбранному направлению удара.
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Курская область, 23 августа. Фиксируется небольшая оперативная пауза в продвижении (и активности) ВСУ в целом по изначально выбранному направлению удара.
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