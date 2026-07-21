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Телеканал RTVI

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Миронов предложил прекратить поставки нефти в Венгрию по "Дружбе"

Миронов предложил прекратить поставки нефти в Венгрию по "Дружбе"

Председатель партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что у России есть возможность и основания, чтобы перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба».

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Комментарии
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Алексей Русских
Во время ВОВ англичане, не жалея своей авиации, выносили НПЗ, снабжающие германию. Россия сама поставляет нефть на НПЗ снабжающие украину. Конечно, в ГШ виднее, они академии заканчивали, но то, что для военных было очевидно 80 лет назад, сейчас будет открытием года.
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1 м.
Андрей Павлов
&quot;Сергей Миронов заявил RTVI, что у России есть возможность и основания, чтобы перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба»&quot;. Угу. Как говорят хохлы, &quot;зъисть то он зъист, та хто ж ёму дасть?&quot; Так хозяева земли русской, олигархи-сырьевики, и позволят животворный краник перекрыть? СВО СВОм, а накопление миллиардов в своих карманах это святое.
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1 м.