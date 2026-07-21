Миронов предложил прекратить поставки нефти в Венгрию по "Дружбе"

Алексей Русских

Во время ВОВ англичане, не жалея своей авиации, выносили НПЗ, снабжающие германию. Россия сама поставляет нефть на НПЗ снабжающие украину. Конечно, в ГШ виднее, они академии заканчивали, но то, что для военных было очевидно 80 лет назад, сейчас будет открытием года.