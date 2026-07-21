Председатель партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что у России есть возможность и основания, чтобы перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба».
Миронов предложил прекратить поставки нефти в Венгрию по "Дружбе"
Комментарии
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Алексей Русских
Во время ВОВ англичане, не жалея своей авиации, выносили НПЗ, снабжающие германию. Россия сама поставляет нефть на НПЗ снабжающие украину. Конечно, в ГШ виднее, они академии заканчивали, но то, что для военных было очевидно 80 лет назад, сейчас будет открытием года.
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Андрей Павлов
"Сергей Миронов заявил RTVI, что у России есть возможность и основания, чтобы перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба»". Угу. Как говорят хохлы, "зъисть то он зъист, та хто ж ёму дасть?" Так хозяева земли русской, олигархи-сырьевики, и позволят животворный краник перекрыть? СВО СВОм, а накопление миллиардов в своих карманах это святое.
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