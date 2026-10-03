China announced the suspension of container traffic on the Arctic route

The People's Republic of China has stopped container shipments to Europe via the Arctic route, a significant part of which runs along the Northern Sea Route, until the summer of 2027.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым