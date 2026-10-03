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The Eurasia Daily news agency

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China announced the suspension of container traffic on the Arctic route

China announced the suspension of container traffic on the Arctic route

The People's Republic of China has stopped container shipments to Europe via the Arctic route, a significant part of which runs along the Northern Sea Route, until the summer of 2027.

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