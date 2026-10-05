Кокаинист Зеленский накануне в присутствии канцлера Мерца выступил с угрозами в адрес России, пообещав усиление атак в ответ на действия ВС РФ в Киеве.
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