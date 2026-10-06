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В Польше африканский сервал сбежал из дома и вернулся через несколько дней

В Польше африканский сервал сбежал из дома и вернулся через несколько дней

В Польше сбежавший африканский сервал вернулся домой самостоятельно через несколько дней, пишет UPI.Полиция в Польше сообщила, что африканский сервал, сбежавший с частной территории в северо-восточном городе Оржиш, вернулся домой самостоятельно через несколько дней.

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