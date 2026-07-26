Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 558 подписчиков

"Невозможно": Лера Кудрявцева пожаловалась на отдых во Франции

"Невозможно": Лера Кудрявцева пожаловалась на отдых во Франции

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Сен-Тропе во Франции с дочкой и сестрой. Вилла на побережье, море, солнце - казалось бы, что ещё нужно для счастья? Но роскошный отдых обернулся для звезды настоящим испытанием и поводом для жалоб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии