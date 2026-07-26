"Невозможно": Лера Кудрявцева пожаловалась на отдых во Франции

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Сен-Тропе во Франции с дочкой и сестрой. Вилла на побережье, море, солнце - казалось бы, что ещё нужно для счастья? Но роскошный отдых обернулся для звезды настоящим испытанием и поводом для жалоб.
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