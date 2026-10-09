В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности для предотвращения появления ящура. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов, передает ТАСС.
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