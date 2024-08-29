Дзюдоисты из Лобни стали призерами XII летней спартакиады учащихся

XII летняя спартакиада учащихся прошла в Армавире. Воспитанники клуба дзюдо «Брандком-Мастерс» городского округа Лобня заняли первое и второе места, по итогам состязаний спортсменов включили в состав сборной России.
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