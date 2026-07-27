Губернатор Калужской области договорился с Лукашенко о росте товарооборота

Товарооборот Калужской области с Беларусью планируют увеличить до $1 млрд, белорусские строители возведут новые социальные объекты, а в Обнинске могут начать готовить специалистов для Белорусской АЭСКалужский губернатор совершил поездку в Беларусь, где встретился с ее президентом Александром Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии