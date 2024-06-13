Певица Наталья Подольская на отдыхе в Турции показала фигуру в чёрном купальнике

Подольская снялась у моря в чёрном купальнике Жене Владимира Преснякова в мае исполнилось 42 года. Фото: nataliapodolskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с сыновьями Артемием и Иваном отдыхают на побережье Турции.
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