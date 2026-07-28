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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Рудковская: «Плющенко хотели включить в Зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Это огромная несправедливость»

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская  заявила, что фигуриста не включили в Зал славы мирового фигурного катания из-за политики.

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