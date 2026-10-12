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Пункт-А

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Астраханский суд слил пенный бизнес из старинного особняка

Астраханский суд слил пенный бизнес из старинного особняка

Арбитражный суд Астраханской области вынес решение, которое поставило точку на попытке скрестить купеческую архитектуру конца XIX века с крафтовым производством пива.

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