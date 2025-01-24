Нихоний: элемент, который может стоить больше, чем вся Земля

Химик Максим Беловицкий выступил с заявлением, что элемент нихоний, открытый в 2004 году и включенный в периодическую таблицу Менделеева, обладает невероятно высокой ценностью в контексте гипотетической космической экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии