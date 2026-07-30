ВС запретил выписывать автоштрафы с планшетов без составления протокола

Верховный суд России разъяснил, что фиксация нарушений правил дорожного движения с помощью планшета, в отличие от автоматических комплексов фото- и видеофиксации, не позволяет выносить постановление без составления протокола.
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