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Царьград

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Русские пилоты увидели НЛО. Он прилетел с юга

Русские пилоты увидели НЛО. Он прилетел с юга

Экипаж воздушного русского судна сообщил о загадочных объектах в небе над столицей. Происшествие случилось во время рейса Boeing 737–800, следовавшего 10 ноября из Сочи.

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