В Орле приступили к монтажу систем медцентра

В медцентре на Бульваре Победы в Орле начали монтаж системы чиллер-фанкойлов, прокладывают соединение кислородной станции с компрессорной и укладывают тротуарную плитку на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
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