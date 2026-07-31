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Орловские новости

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В Орле приступили к монтажу систем медцентра

В Орле приступили к монтажу систем медцентра

В медцентре на Бульваре Победы в Орле начали монтаж системы чиллер-фанкойлов, прокладывают соединение кислородной станции с компрессорной и укладывают тротуарную плитку на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

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