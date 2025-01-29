Нижегородцам рассказали, что связывает писателя Чехова с Нижним Новгородом

29 января исполняется 165 лет со дня рождения великого писателя Антона Павловича Чехова. По всей России в эти дни вспоминают не только его произведения, но и посвящают ему выставки, премьеры спектаклей, экскурсии и лекции.
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