НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

Вице-премьер РТ навестил многодетную семью Лисичанска и передал адресную помощь

Вице-премьер РТ навестил многодетную семью Лисичанска и передал адресную помощь

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков вместе с руководителем филиала №11 Республиканского центра социальной защиты населения в Лисичанске Викторией Горбенко навестил многодетную семью Салтыковых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии