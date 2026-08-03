Вице-премьер РТ навестил многодетную семью Лисичанска и передал адресную помощь

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков вместе с руководителем филиала №11 Республиканского центра социальной защиты населения в Лисичанске Викторией Горбенко навестил многодетную семью Салтыковых.
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