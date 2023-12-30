Лучший город Земли: Кудрявцева показала раскрасневшуюся дочь от Макарова во время прогулки по Москве

Ведущая покаталась на каруселях на Красной площади столицы России. Лера Кудрявцева соцсетиХоть и жалуются звезды, что предновогодняя пора для них самое жаркое время и некогда даже отдышаться между корпоративами и съемками, но поучаствовать в народных гуляниях они время все же находят.
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