Лучший город Земли: Кудрявцева показала раскрасневшуюся дочь от Макарова во время прогулки по Москве

Ведущая покаталась на каруселях на Красной площади столицы России. Лера Кудрявцева соцсетиХоть и жалуются звезды, что предновогодняя пора для них самое жаркое время и некогда даже отдышаться между корпоративами и съемками, но поучаствовать в народных гуляниях они время все же находят.