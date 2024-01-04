Путин издал указы об упрощенном гражданстве для бывших крымчан и участников СВО

Согласно документу, за российским гражданством вправе обратиться обладатели украинских паспортов, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но уехали оттуда до 18 марта 2014 года - дня подписания договора о принятии Крыма в состав России.
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