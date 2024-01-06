5 января исполняется 105 лет со дня образования органов по труду и социальной защите. Профессиональный праздник был учрежден в 1998 году в соответствии с Указом Президента страны с целью, подчеркнуть значимость и важность работы социальных служб.
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