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Бастрыкин: необходимо изменить миграционную политику РФ

Бастрыкин: необходимо изменить миграционную политику РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках сессии "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику в России.

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