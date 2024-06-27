Бастрыкин: необходимо изменить миграционную политику РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках сессии "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику в России.
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