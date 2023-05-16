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80 тонн репчатого лука не пустили в Астраханскую область из Казахстана

80 тонн репчатого лука не пустили в Астраханскую область из Казахстана

Он перемещался с нарушением требований законодательства. Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области и мобильной группой Астраханской таможни с 6 мая по 12 мая на фитосанитарном посту «Караозек» выявлено 4 факта нарушения карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе из Казахстана подкарантинной продукции – репчатого лука общим весом 80 тонн.

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