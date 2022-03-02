Юрий Бородавко: «Ульванг однажды сказал мне: «Нам нужны российские спортсмены». Сейчас я вижу, что он ведет себя лицемерно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) запретить россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

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